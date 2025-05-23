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Торги на Уолл-стрит открылись снижением на угрозе Трампом пошлинами - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Торги на Уолл-стрит открылись снижением на угрозе Трампом пошлинами
Торги на Уолл-стрит открылись снижением на угрозе Трампом пошлинами - 23.05.2025, ПРАЙМ
Торги на Уолл-стрит открылись снижением на угрозе Трампом пошлинами
Основные фондовые индексы США на открытии торгуются в заметном минусе после слов Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, свидетельствуют данные... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:06+0300
2025-05-23T17:06+0300
экономика
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США на открытии торгуются в заметном минусе после слов Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,77%, до 41 534,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,3%, до 18 676,38 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1%, до 5 783,7 пункта. В пятницу биржи реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. В то же время Трамп напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. Трамп ещё 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами. Мнения аналитиков об угрозах США ввести пошлины против ЕС расходятся. В то время как одни эксперты опасаются, что заявление Трампа усилит неопределенность на мировых рынках, другие воспринимают рекомендацию американского президента о новых тарифных мерах не столь серьезно. "Рынки надеялись, что новости о пошлинах утихнут, по крайней мере, до истечения 90-дневной паузы, но это явно не так. Неопределенность сохраняется. Нас ждет период очень высокой волатильности", - заявила агентству Блумберг аналитик Wisdom Tree UK Ltd. Аника Гупта (Aneeka Gupta). "Я думаю, многие видят в этом просто очередной твит Трампа, который может быть отменен другим твитом через несколько часов или дней", - приводит агентство мнение эксперта La Financiere de L'Echiquier Дэвида Крука (David Kruk). Акции Apple тем временем падают более чем на 2% после угрозы американского президента ввести пошлины по меньшей мере 25% на её продукцию, производимую за рубежом и ввозимую на американский рынок, если корпорация не прекратит производить iPhone за пределами США.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, ес, dow jones, apple, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Dow Jones, Apple, Nasdaq Composite
17:06 23.05.2025
 
Торги на Уолл-стрит открылись снижением на угрозе Трампом пошлинами

Биржи США закрылись в минусе после слов Трампа о новых пошлинах на товары из ЕС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США на открытии торгуются в заметном минусе после слов Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,77%, до 41 534,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,3%, до 18 676,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 5 783,7 пункта.
В пятницу биржи реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. В то же время Трамп напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.
Трамп ещё 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами.
Мнения аналитиков об угрозах США ввести пошлины против ЕС расходятся. В то время как одни эксперты опасаются, что заявление Трампа усилит неопределенность на мировых рынках, другие воспринимают рекомендацию американского президента о новых тарифных мерах не столь серьезно.
"Рынки надеялись, что новости о пошлинах утихнут, по крайней мере, до истечения 90-дневной паузы, но это явно не так. Неопределенность сохраняется. Нас ждет период очень высокой волатильности", - заявила агентству Блумберг аналитик Wisdom Tree UK Ltd. Аника Гупта (Aneeka Gupta).
"Я думаю, многие видят в этом просто очередной твит Трампа, который может быть отменен другим твитом через несколько часов или дней", - приводит агентство мнение эксперта La Financiere de L'Echiquier Дэвида Крука (David Kruk).
Акции Apple тем временем падают более чем на 2% после угрозы американского президента ввести пошлины по меньшей мере 25% на её продукцию, производимую за рубежом и ввозимую на американский рынок, если корпорация не прекратит производить iPhone за пределами США.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Юань открыл торги в пятницу снижением
10:02
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙДональд ТрампЕСDow JonesAppleNasdaq Composite
 
 
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