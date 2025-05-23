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"Принять требования". Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
"Принять требования". Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным - 23.05.2025, ПРАЙМ
"Принять требования". Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
У главы Белого дома Дональда Трампа осталось всего два варианта решения конфликта на Украине после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:48+0300
2025-05-23T08:48+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. У главы Белого дома Дональда Трампа осталось всего два варианта решения конфликта на Украине после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."У него (Трампа — Прим. ред.) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из диалога с Москвой — Прим. ред.)", — отметил он.По мнению профессора, американский лидер может оставить поддержку Киева, чтобы не превратиться в "Джо Байдена номер два". Кроме того, он может переложить решение конфликта на страны Европы.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит обмануть себя предложениями о прекращении огня, за которыми в перспективе последует урегулирование.
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Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
"Принять требования". Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
Профессор Миршаймер: у Трампа остались два варианта урегулирования на Украине
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
У главы Белого дома Дональда Трампа осталось всего два варианта решения конфликта на Украине после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире YouTube-канала
Judging Freedom сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"У него (Трампа — Прим. ред.) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из диалога с Москвой — Прим. ред.)", — отметил он.
По мнению профессора, американский лидер может оставить поддержку Киева, чтобы не превратиться в "Джо Байдена номер два". Кроме того, он может переложить решение конфликта на страны Европы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит обмануть себя предложениями о прекращении огня, за которыми в перспективе последует урегулирование.
СМИ: Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным