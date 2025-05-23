https://1prime.ru/20250523/tramp-857848779.html

"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным

"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп лишил европейцев плана по санкциям против России после разговора с Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале издания The | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T09:06+0300

2025-05-23T09:06+0300

2025-05-23T09:06+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп лишил европейцев плана по санкциям против России после разговора с Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале издания The Guardian.Отмечается, что Трамп похвалил возможность возобновления торговли с Москвой, что вызвало шок среди европейцев. Европейские страны опасаются, что ослабление американских санкций против России может нарушить единство Европы, особенно учитывая возможность блокировки продления санкций Венгрией в июле."Это будет взрывоопасный шаг, который может положить конец ограничениям на активы российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженные в Евросоюзе", — сказано в публикации.МИД России ранее назвал заморозку российских активов в Европе воровством, а также пригрозил ответными мерами против западных активов.

https://1prime.ru/20250523/tramp-857847931.html

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сша, россия, дональд трамп, владимир путин