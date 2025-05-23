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"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным
"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным - 23.05.2025, ПРАЙМ
"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп лишил европейцев плана по санкциям против России после разговора с Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале издания The | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:06+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп лишил европейцев плана по санкциям против России после разговора с Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале издания The Guardian.Отмечается, что Трамп похвалил возможность возобновления торговли с Москвой, что вызвало шок среди европейцев. Европейские страны опасаются, что ослабление американских санкций против России может нарушить единство Европы, особенно учитывая возможность блокировки продления санкций Венгрией в июле."Это будет взрывоопасный шаг, который может положить конец ограничениям на активы российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженные в Евросоюзе", — сказано в публикации.МИД России ранее назвал заморозку российских активов в Европе воровством, а также пригрозил ответными мерами против западных активов.
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Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Взрывоопасный шаг". Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным
Guardian: Трамп уничтожил санкционный план ЕС после разговора с Путиным
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп лишил европейцев плана по санкциям против России после разговора с Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале издания The Guardian
.
Отмечается, что Трамп похвалил возможность возобновления торговли с Москвой, что вызвало шок среди европейцев. Европейские страны опасаются, что ослабление американских санкций против России может нарушить единство Европы, особенно учитывая возможность блокировки продления санкций Венгрией в июле.
"Это будет взрывоопасный шаг, который может положить конец ограничениям на активы российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженные в Евросоюзе", — сказано в публикации.
МИД России ранее назвал заморозку российских активов в Европе воровством, а также пригрозил ответными мерами против западных активов.
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