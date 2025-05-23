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Трамп пригрозил Apple пошлинами
Трамп пригрозил Apple пошлинами - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил Apple пошлинами
Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:46+0300
2025-05-23T14:46+0300
2025-05-23T14:46+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США. "Я давно сообщил Тиму Куку, (руководителю корпорации - ред.) Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. В противном случае, Apple должна будет заплатить США пошлину в размере не менее 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок в США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп обратился к Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии.
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Экономика, США, ИНДИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Apple
Трамп пригрозил Apple пошлинами
Трамп пригрозил Apple пошлинами за производство iPhone за пределами США
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США.
"Я давно сообщил Тиму Куку, (руководителю корпорации - ред.) Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. В противном случае, Apple должна будет заплатить США пошлину в размере не менее 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок в США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп обратился к Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии.
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