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Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня

Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня - 23.05.2025, ПРАЙМ

Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня

С ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому предлагается ввести пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Об этом заявил глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:02+0300

2025-05-23T15:02+0300

2025-05-23T15:02+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. С ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому предлагается ввести пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп."С Европейским союзом, который был создан главным образом для того, чтобы пользоваться США в вопросах торговли, было очень трудно иметь дело.... Наши переговоры ни к чему не ведут! Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также отметил, что торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.

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сша, китай, дональд трамп, ес