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Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня
Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня
С ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому предлагается ввести пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Об этом заявил глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:02+0300
2025-05-23T15:02+0300
экономика
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китай
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. С ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому предлагается ввести пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп."С Европейским союзом, который был создан главным образом для того, чтобы пользоваться США в вопросах торговли, было очень трудно иметь дело.... Наши переговоры ни к чему не ведут! Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также отметил, что торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.
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сша, китай, дональд трамп, ес
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
15:02 23.05.2025
 
Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня

Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня 2025 года

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. С ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому предлагается ввести пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"С Европейским союзом, который был создан главным образом для того, чтобы пользоваться США в вопросах торговли, было очень трудно иметь дело.... Наши переговоры ни к чему не ведут! Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США также отметил, что торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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14:13
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд ТрампЕС
 
 
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