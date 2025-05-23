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Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет Европу увеличить расходы на оборону

Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет Европу увеличить расходы на оборону - 23.05.2025, ПРАЙМ

Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет Европу увеличить расходы на оборону

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО в Нидерландах, его ключевым посылом будет призыв к союзникам существенно... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T21:06+0300

2025-05-23T21:06+0300

2025-05-23T21:06+0300

нато

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО в Нидерландах, его ключевым посылом будет призыв к союзникам существенно нарастить расходы на оборону, заявил постпред США при альянсе Мэттью Уитакер. Саммит НАТО состоится в Гааге 24-25 июня."Мы ожидаем, что президент Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге. Главным посылом станет тема распределения финансового бремени. Президент четко дал понять, что европейские и канадские союзники должны сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов", - сказал чиновник в ходе выступления.По его словам, США в настоящее время тратят на оборону порядка 550 миллиардов долларов, что почти в два раза превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых. "Мы рассчитываем, что это соотношение станет более равным, и Европа значительно увеличит свои оборонные бюджеты", - сказал Уитакер.

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нато, дональд трамп, европа, сша, оборона