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Трамп: пошлины в 50% заставят компании ЕС перенести производство в США - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/tramp-857879495.html
Трамп: пошлины в 50% заставят компании ЕС перенести производство в США
Трамп: пошлины в 50% заставят компании ЕС перенести производство в США - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп: пошлины в 50% заставят компании ЕС перенести производство в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью пятидесятипроцентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T21:32+0300
2025-05-23T21:32+0300
экономика
дональд трамп
сша
европа
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пошлины
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью пятидесятипроцентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты. "Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, европейские компании смогут избежать тарифов, если разместят заводы на территории США. "У нас уже практически 12 триллионов долларов поступает в (бюджет) страны. Ни у одного президента не было таких цифр - ни за год, ни за два, ни за три", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что предлагаемая политика введения пошлин не направлена на конфронтацию, а создает стимул для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.
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дональд трамп, сша, европа, ес, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, США, ЕВРОПА, ЕС, пошлины
21:32 23.05.2025
 
Трамп: пошлины в 50% заставят компании ЕС перенести производство в США

Трамп: пошлины в 50% заставят компании Евросоюза перенести производство в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью пятидесятипроцентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты.
"Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
По его словам, европейские компании смогут избежать тарифов, если разместят заводы на территории США.
#Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета, 25 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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"У нас уже практически 12 триллионов долларов поступает в (бюджет) страны. Ни у одного президента не было таких цифр - ни за год, ни за два, ни за три", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что предлагаемая политика введения пошлин не направлена на конфронтацию, а создает стимул для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАЕВРОПАЕСпошлины
 
 
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