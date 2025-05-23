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Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам

Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам - 23.05.2025, ПРАЙМ

Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам

США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T22:11+0300

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2025-05-23T22:11+0300

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда. Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. "Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

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дональд трамп, сша, вузы