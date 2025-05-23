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Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам
Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам
США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T22:11+0300
2025-05-23T22:11+0300
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда. Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. "Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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дональд трамп, сша, вузы
Дональд Трамп, США, вузы
22:11 23.05.2025
 
Трамп: принимать иностранных студентов могут запретить и другим вузам

Трамп: США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда.
Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
"Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Действие запрета на прием иностранных студентов для Гарварда приостановлено
19:18
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
 
Дональд ТрампСШАвузы
 
 
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