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МФО впервые с 2022 года снизили выдачу микрозаймов

МФО впервые с 2022 года снизили выдачу микрозаймов - 23.05.2025, ПРАЙМ

МФО впервые с 2022 года снизили выдачу микрозаймов

Микрофинансовые организации (МФО) по итогам прошлого квартала, впервые с 2022 года, продемонстрировал снижение объемов выдач в квартальном выражении - до 497... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:41+0300

2025-05-23T11:41+0300

2025-05-23T11:41+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) по итогам прошлого квартала, впервые с 2022 года, продемонстрировал снижение объемов выдач в квартальном выражении - до 497 миллиардов рублей, сообщает Банк России. "За первый квартал 2025 года МФО выдали микрозаймов на сумму 497 миллиардов рублей, что на 1% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года… Впервые с 2022 года рынок МФО показал снижение объемов выдач", - говорится в обзоре ЦБ РФ. Отмечается также, что совокупный портфель микрозаймов на 31 марта составил 683 миллиарда рублей и по сравнению с началом года вырос на 9,5%. "Граждане в первом квартале 2025 года получили в МФО 464 миллиарда рублей. В начале года наметилось охлаждение потребительских выдач: прирост за первый квартал 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составил менее 1%, в то время как средний квартальный темп прироста за 2024 год составлял 17%", - также сообщается в обзоре ЦБ. ЦБ отмечает, что причиной охлаждения стали, с одной стороны, отложенный эффект введения и поэтапного ужесточения макропруденциальных лимитов (МПЛ) для займов наиболее закредитованным заемщикам, с другой — эффект высокой базы четвертого квартала 2024 года и удорожание отдельных категорий займов вследствие действия в первом квартале 2025 года моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК).

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финансы, банки, рф, банк россии