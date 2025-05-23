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В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО

В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО - 23.05.2025, ПРАЙМ

В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО

Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) страны снизилась за прошлый квартал на | 23.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) страны снизилась за прошлый квартал на 0,7 процентного пункта и на 31 марта составила 27,5%, сообщает Банк России. "Доля просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле МФО продолжила снижаться и на 31 марта 2025 составила 27,5%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в начале текущего года", - отмечается в обзоре ЦБ РФ. Отмечается, что основные риски МФО по-прежнему сосредоточены в розничном сегменте, при этом наблюдалось постепенное улучшение качества портфеля за счет притока на рынок новых, более качественных заемщиков, а также продажи отдельными МФО просроченной задолженности на более ранних сроках, до ее "вызревания". "Доля уступленной задолженности оставалась вблизи 6% квартальных объемов выдачи", - добавляется там же. "NPL 90+ по потребительскому портфелю на 31 марта составил 33,2% и по отношению к началу 2025 года снизился на 1,5 процентных пункта, а по сравнению с уровнем 2024 – на 7,2 процентного пункта", - уточняется в обзоре. Банк России также отмечает, что снижение уровня "просрочки" наблюдалось и в категориях с длительностью просроченных платежей "30+", где ее доля составила 40,5%, и "0+" (46,5%). В то же время качество портфеля в сегменте займов для бизнеса несколько снизилось. "Уровень NPL 90+ на 31 марта 2025 составил 5,1% (рост на 0,2 процентных пункта к началу года)", - заключается в обзоре.

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финансы, банки, рф, банк россии, мфо