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В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/tsb-857856045.html
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО - 23.05.2025, ПРАЙМ
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО
Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) страны снизилась за прошлый квартал на | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:13+0300
2025-05-23T12:13+0300
экономика
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) страны снизилась за прошлый квартал на 0,7 процентного пункта и на 31 марта составила 27,5%, сообщает Банк России. "Доля просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле МФО продолжила снижаться и на 31 марта 2025 составила 27,5%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в начале текущего года", - отмечается в обзоре ЦБ РФ. Отмечается, что основные риски МФО по-прежнему сосредоточены в розничном сегменте, при этом наблюдалось постепенное улучшение качества портфеля за счет притока на рынок новых, более качественных заемщиков, а также продажи отдельными МФО просроченной задолженности на более ранних сроках, до ее "вызревания". "Доля уступленной задолженности оставалась вблизи 6% квартальных объемов выдачи", - добавляется там же. "NPL 90+ по потребительскому портфелю на 31 марта составил 33,2% и по отношению к началу 2025 года снизился на 1,5 процентных пункта, а по сравнению с уровнем 2024 – на 7,2 процентного пункта", - уточняется в обзоре. Банк России также отмечает, что снижение уровня "просрочки" наблюдалось и в категориях с длительностью просроченных платежей "30+", где ее доля составила 40,5%, и "0+" (46,5%). В то же время качество портфеля в сегменте займов для бизнеса несколько снизилось. "Уровень NPL 90+ на 31 марта 2025 составил 5,1% (рост на 0,2 процентных пункта к началу года)", - заключается в обзоре.
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финансы, банки, рф, банк россии, мфо
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Банк России, МФО
12:13 23.05.2025
 
В России снизилась доля просроченной задолженности в займах МФО

ЦБ: доля просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО снизилась до 27,5%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) страны снизилась за прошлый квартал на 0,7 процентного пункта и на 31 марта составила 27,5%, сообщает Банк России.
"Доля просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле МФО продолжила снижаться и на 31 марта 2025 составила 27,5%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в начале текущего года", - отмечается в обзоре ЦБ РФ.
Отмечается, что основные риски МФО по-прежнему сосредоточены в розничном сегменте, при этом наблюдалось постепенное улучшение качества портфеля за счет притока на рынок новых, более качественных заемщиков, а также продажи отдельными МФО просроченной задолженности на более ранних сроках, до ее "вызревания".
"Доля уступленной задолженности оставалась вблизи 6% квартальных объемов выдачи", - добавляется там же.
"NPL 90+ по потребительскому портфелю на 31 марта составил 33,2% и по отношению к началу 2025 года снизился на 1,5 процентных пункта, а по сравнению с уровнем 2024 – на 7,2 процентного пункта", - уточняется в обзоре.
Банк России также отмечает, что снижение уровня "просрочки" наблюдалось и в категориях с длительностью просроченных платежей "30+", где ее доля составила 40,5%, и "0+" (46,5%).
В то же время качество портфеля в сегменте займов для бизнеса несколько снизилось. "Уровень NPL 90+ на 31 марта 2025 составил 5,1% (рост на 0,2 процентных пункта к началу года)", - заключается в обзоре.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
МФО впервые с 2022 года снизили выдачу микрозаймов
11:41
 
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