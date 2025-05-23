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ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля - 23.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля - 23.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля
Структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится к 2027 году, сократится доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН),... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:32+0300
2025-05-23T14:32+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится к 2027 году, сократится доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), сообщает Банк России. "Согласно прогнозным оценкам, к концу 2027 года структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится: доля кредитов с ПДН более 80% сократится до 5%, а кредитов с ПДН 50-80% – до 15%", - говорится в материале ЦБ "Основные подходы к проведению макропруденциальной политики". Также отмечается, что за счет улучшения структуры портфеля к 2027 году прогнозируемый уровень дефолтов в кризис будет ниже, чем без макропруденциальных лимитов. Банк России реализует макропруденциальную политику для ограничения системных рисков с 2013 года, когда впервые были введены повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам с высоким уровнем полной стоимости кредита.
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финансы
Банк России, Финансы
14:32 23.05.2025
 
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля

ЦБ: структура потребительского кредитного портфеля улучшится к 2027 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится к 2027 году, сократится доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), сообщает Банк России.
"Согласно прогнозным оценкам, к концу 2027 года структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится: доля кредитов с ПДН более 80% сократится до 5%, а кредитов с ПДН 50-80% – до 15%", - говорится в материале ЦБ "Основные подходы к проведению макропруденциальной политики".
Также отмечается, что за счет улучшения структуры портфеля к 2027 году прогнозируемый уровень дефолтов в кризис будет ниже, чем без макропруденциальных лимитов.
Банк России реализует макропруденциальную политику для ограничения системных рисков с 2013 года, когда впервые были введены повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам с высоким уровнем полной стоимости кредита.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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11:12
 
Банк РоссииФинансы
 
 
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