https://1prime.ru/20250523/tsb-857863338.html
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля - 23.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля
Структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится к 2027 году, сократится доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН),... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:32+0300
2025-05-23T14:32+0300
2025-05-23T14:32+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится к 2027 году, сократится доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), сообщает Банк России. "Согласно прогнозным оценкам, к концу 2027 года структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится: доля кредитов с ПДН более 80% сократится до 5%, а кредитов с ПДН 50-80% – до 15%", - говорится в материале ЦБ "Основные подходы к проведению макропруденциальной политики". Также отмечается, что за счет улучшения структуры портфеля к 2027 году прогнозируемый уровень дефолтов в кризис будет ниже, чем без макропруденциальных лимитов. Банк России реализует макропруденциальную политику для ограничения системных рисков с 2013 года, когда впервые были введены повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам с высоким уровнем полной стоимости кредита.
https://1prime.ru/20250523/rf-857853788.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы
ЦБ ожидает улучшение структуры потребительского кредитного портфеля
ЦБ: структура потребительского кредитного портфеля улучшится к 2027 году
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится к 2027 году, сократится доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), сообщает Банк России.
"Согласно прогнозным оценкам, к концу 2027 года структура потребительского кредитного портфеля существенно улучшится: доля кредитов с ПДН более 80% сократится до 5%, а кредитов с ПДН 50-80% – до 15%", - говорится в материале ЦБ "Основные подходы к проведению макропруденциальной политики".
Также отмечается, что за счет улучшения структуры портфеля к 2027 году прогнозируемый уровень дефолтов в кризис будет ниже, чем без макропруденциальных лимитов.
Банк России реализует макропруденциальную политику для ограничения системных рисков с 2013 года, когда впервые были введены повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам с высоким уровнем полной стоимости кредита.
ЦБ отметил увеличение денежной базы России