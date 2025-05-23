Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/tseny-857845665.html
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% - 23.05.2025, ПРАЙМ
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T07:46+0300
2025-05-23T07:46+0300
экономика
мировая экономика
москва
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857845665.jpg?1747975591
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В апреле потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,3% в марте. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), аналитики опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3,4%. В апреле базовые потребительские цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,4%.
москва
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, москва, япония
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ЯПОНИЯ
07:46 23.05.2025
 
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В апреле потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,3% в марте.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), аналитики опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3,4%. В апреле базовые потребительские цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,4%.
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала