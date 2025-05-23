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Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% - 23.05.2025, ПРАЙМ
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T07:46+0300
2025-05-23T07:46+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В апреле потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,3% в марте.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), аналитики опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3,4%. В апреле базовые потребительские цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,4%.
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мировая экономика, москва, япония
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ЯПОНИЯ
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В апреле потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,3% в марте.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,5% (на 3,2% месяцем ранее), аналитики опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3,4%. В апреле базовые потребительские цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,4%.