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Турцию в апреле посетили более 375 тысяч россиян

Турцию в апреле посетили более 375 тысяч россиян - 23.05.2025, ПРАЙМ

Турцию в апреле посетили более 375 тысяч россиян

Турцию в апреле посетили более 375 тысяч россиян, по этому показателю РФ с небольшим отрывом оказалась на втором месте, следует из статистики турецкого... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:34+0300

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СТАМБУЛ, 23 мая - ПРАЙМ. Турцию в апреле посетили более 375 тысяч россиян, по этому показателю РФ с небольшим отрывом оказалась на втором месте, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма, с которой ознакомилось РИА Новости. Из данных министерства следует, что Турцию в апреле посетили 375 тысяч 820 граждан РФ, что на 5% меньше показателей 2024 года и на 4% лучше данных за апрель 2023. При этом за первый квартал 2025 года страну посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее. Всего с начала года Турция приняла более 977 тысяч россиян - на 9,3% меньше, чем в 2024 году. Больше всего туристов в апреле прибыли из ФРГ - более 571 тысячи (более 1,1 миллиона - с начала года), на третьем месте туристы из Великобритании - более 373 тысяч, за ними следуют граждане Болгарии и Ирана. В общей сложности Турцию с начала года посетили более 10,5 миллионов иностранных туристов, что примерно соответствует показателям прошлого года (на 0,6% меньше, чем в 2024). РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 - Турцию посетили более 6,6 миллиона иностранцев.

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