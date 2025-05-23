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"Обернется катастрофой": Зеленскому сообщили страшные новости

"Обернется катастрофой": Зеленскому сообщили страшные новости - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Обернется катастрофой": Зеленскому сообщили страшные новости

Выхода Вашингтона из переговорного процесса по Украине станет тяжелым ударом для Киева. Такое мнение в материале для словацкого издания Pravda выразил эксперт... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:40+0300

2025-05-23T08:40+0300

2025-05-23T08:40+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Выхода Вашингтона из переговорного процесса по Украине станет тяжелым ударом для Киева. Такое мнение в материале для словацкого издания Pravda выразил эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах."Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели. <…> Для Киева это обернется катастрофой в ближайшем будущем", — заметил он.Макдонах также подчеркнул, что подход президента Трампа к России и украинскому вопросу отличается от европейского, и у него нет жестких методов воздействия на Россию.Ранее в понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский президент подтвердил готовность Москвы к работе над миром на Украине.

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