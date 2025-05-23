Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/ukraina-857863880.html
В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС
В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС
Отмена беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции превратилась в оружие во внутриполитической борьбе Евросоюза, заявил глава комитета Рады по | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:43+0300
2025-05-23T14:43+0300
экономика
россия
украина
венгрия
польша
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Отмена беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции превратилась в оружие во внутриполитической борьбе Евросоюза, заявил глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки. "Украина стала таким же оружием, как миграция или права ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено территории России)... Ее вбрасывают в кампанию, чтобы разделить избирателей", - приводит слова Наталухи издание Politico в материале, опубликованном на своем сайте. Как заявил Наталуха, возвращение к нормальным условиям торговли сократит экспортные доходы Украины на 3,5 миллиарда евро в год, а прогнозируемый экономический рост на 2025 год снизится с 2,7 до 0,9%. Предложенное Европейской комиссией "переходное" решение с восстановлением старых квот только на некоторые товары, такие как кукуруза, мясо птицы и сахар, может лишь незначительно ослабить удар по украинской экономике. При этом Наталуха подчеркнул, что украинская экономика держится на беспошлинном экспорте сельскохозяйственной продукции в ЕС и металлургии, которая крайне зависима от сырья, добываемого в подконтрольном ВСУ Красноармейске в ДНР, за который идут бои. По словам депутата, без металлургии, экономика страны останется "на одной ноге" - экспорте в ЕС, который могут обложить пошлинами и квотами в любой момент. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
https://1prime.ru/20250523/orban-857857487.html
украина
венгрия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, венгрия, польша, ес, ек
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЕС, ЕК
14:43 23.05.2025
 
В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС

Депутат Наталуха: экспорт Украины стал оружием во внутриполитической борьбе ЕС

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Отмена беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции превратилась в оружие во внутриполитической борьбе Евросоюза, заявил глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки.
"Украина стала таким же оружием, как миграция или права ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено территории России)... Ее вбрасывают в кампанию, чтобы разделить избирателей", - приводит слова Наталухи издание Politico в материале, опубликованном на своем сайте.
Как заявил Наталуха, возвращение к нормальным условиям торговли сократит экспортные доходы Украины на 3,5 миллиарда евро в год, а прогнозируемый экономический рост на 2025 год снизится с 2,7 до 0,9%. Предложенное Европейской комиссией "переходное" решение с восстановлением старых квот только на некоторые товары, такие как кукуруза, мясо птицы и сахар, может лишь незначительно ослабить удар по украинской экономике.
При этом Наталуха подчеркнул, что украинская экономика держится на беспошлинном экспорте сельскохозяйственной продукции в ЕС и металлургии, которая крайне зависима от сырья, добываемого в подконтрольном ВСУ Красноармейске в ДНР, за который идут бои. По словам депутата, без металлургии, экономика страны останется "на одной ноге" - экспорте в ЕС, который могут обложить пошлинами и квотами в любой момент.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Орбан объяснил желание ЕС поскорее принять Украину
12:28
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯПОЛЬШАЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала