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В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС

В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили, что Украина стала оружием во внутриполитической борьбе ЕС

Отмена беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции превратилась в оружие во внутриполитической борьбе Евросоюза, заявил глава комитета Рады по | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:43+0300

2025-05-23T14:43+0300

2025-05-23T14:43+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Отмена беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции превратилась в оружие во внутриполитической борьбе Евросоюза, заявил глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки. "Украина стала таким же оружием, как миграция или права ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено территории России)... Ее вбрасывают в кампанию, чтобы разделить избирателей", - приводит слова Наталухи издание Politico в материале, опубликованном на своем сайте. Как заявил Наталуха, возвращение к нормальным условиям торговли сократит экспортные доходы Украины на 3,5 миллиарда евро в год, а прогнозируемый экономический рост на 2025 год снизится с 2,7 до 0,9%. Предложенное Европейской комиссией "переходное" решение с восстановлением старых квот только на некоторые товары, такие как кукуруза, мясо птицы и сахар, может лишь незначительно ослабить удар по украинской экономике. При этом Наталуха подчеркнул, что украинская экономика держится на беспошлинном экспорте сельскохозяйственной продукции в ЕС и металлургии, которая крайне зависима от сырья, добываемого в подконтрольном ВСУ Красноармейске в ДНР, за который идут бои. По словам депутата, без металлургии, экономика страны останется "на одной ноге" - экспорте в ЕС, который могут обложить пошлинами и квотами в любой момент. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.

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