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Россельхознадзор зарегистрировал вакцину от гриппа птиц для животных
Россельхознадзор зарегистрировал вакцину от гриппа птиц для животных - 23.05.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор зарегистрировал вакцину от гриппа птиц для животных
Россельхознадзор зарегистрировал вакцину против гриппа птиц H5N1 для пушных зверей, собак и кошек, сообщили в ведомстве. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:45+0300
2025-05-23T12:45+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор зарегистрировал вакцину против гриппа птиц H5N1 для пушных зверей, собак и кошек, сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор информирует о завершении 21 апреля 2025 года государственной регистрации вакцины против гриппа птиц H5N1 для плотоядных животных, в частности для кошек - "Карнивак Flu", разработчиком которой является подведомственное Службе ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ")", - говорится в сообщении. "Препарат предназначен для профилактики гриппа А подтипа H5N1 у пушных зверей, собак и кошек и может применяться как ветеринарными клиниками для индивидуальной вакцинации, так и ветеринарными службами для массовой иммунизации животных. В настоящее время в России случаи заражения плотоядных животных гриппом птиц не зарегистрированы", - добавляется в сообщении. Отмечается, что актуальность разработки ветеринарного препарата обусловлена данными Всемирной организации здоровья животных, сообщающей о случаях заражения гриппом птиц нетипичных для данного заболевания видов животных во многих странах ЕС, а также в Японии, Америке, Камбодже, Канаде, Индии, Израиле, Либерии, Нигерии, Корее и Турции. Болезнь была выявлена у хорьков, норок, амурского тигра и леопарда, пумы, американского черного медведя, лисицы, бурого медведя и гризли, короткоклювого дельфина и многих других.
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общество , япония, камбоджа, россельхознадзор, ес
Общество , ЯПОНИЯ, КАМБОДЖА, Россельхознадзор, ЕС
Россельхознадзор зарегистрировал вакцину от гриппа птиц для животных
Россельхознадзор зарегистрировал вакцину против гриппа птиц для кошек и собак
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор зарегистрировал вакцину против гриппа птиц H5N1 для пушных зверей, собак и кошек, сообщили в ведомстве.
"Россельхознадзор информирует о завершении 21 апреля 2025 года государственной регистрации вакцины против гриппа птиц H5N1 для плотоядных животных, в частности для кошек - "Карнивак Flu", разработчиком которой является подведомственное Службе ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ")", - говорится в сообщении.
"Препарат предназначен для профилактики гриппа А подтипа H5N1 у пушных зверей, собак и кошек и может применяться как ветеринарными клиниками для индивидуальной вакцинации, так и ветеринарными службами для массовой иммунизации животных. В настоящее время в России случаи заражения плотоядных животных гриппом птиц не зарегистрированы", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что актуальность разработки ветеринарного препарата обусловлена данными Всемирной организации здоровья животных, сообщающей о случаях заражения гриппом птиц нетипичных для данного заболевания видов животных во многих странах ЕС, а также в Японии, Америке, Камбодже, Канаде, Индии, Израиле, Либерии, Нигерии, Корее и Турции. Болезнь была выявлена у хорьков, норок, амурского тигра и леопарда, пумы, американского черного медведя, лисицы, бурого медведя и гризли, короткоклювого дельфина и многих других.
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