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Совет ЕС рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса

Совет ЕС рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса - 23.05.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса

Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, говорится в опубликованной на сайте... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:14+0300

2025-05-23T08:14+0300

2025-05-23T08:14+0300

политика

мировая экономика

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, говорится в опубликованной на сайте ведомства запланированной повестки дня. "Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7", - говорится в повестке. Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей Договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу.

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мировая экономика, венгрия, будапешт, виктор орбан, ес, ек