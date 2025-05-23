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Суд оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа
Суд оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа - 23.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа
Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T03:26+0300
2025-05-23T03:26+0300
2025-05-23T03:26+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.
Ранее мировой суд Москвы взыскал с Верника задолженность по оплате коммунальных платежей по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
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общество , москва, рф
Суд оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа
Суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неуплату другого штрафа
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.
Ранее мировой суд Москвы взыскал с Верника задолженность по оплате коммунальных платежей по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.