Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250523/vnukovo-857844307.html
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.05.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T03:57+0300
2025-05-23T03:57+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт внуково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857844307.jpg?1747961831
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту "Внуково" в 02.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Внуково, Росавиация
03:57 23.05.2025
 
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту "Внуково" в 02.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАаэропорт ВнуковоРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала