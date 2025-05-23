https://1prime.ru/20250523/vnukovo-857844307.html

Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.05.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T03:57+0300

2025-05-23T03:57+0300

2025-05-23T03:57+0300

бизнес

россия

москва

аэропорт внуково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857844307.jpg?1747961831

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту "Внуково" в 02.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, аэропорт внуково, росавиация