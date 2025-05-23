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Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.05.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Добавлены подробности. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T03:57+0300
2025-05-23T03:57+0300
2025-05-23T03:57+0300
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россия
аэропорт внуково
росавиация
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Добавлены подробности.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его данным, ограничения вводили в 1.50 мск, они продлились почти час.
"В аэропорту "Внуково" в 2.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
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бизнес, россия, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково, Росавиация
Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Во "Внуково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его данным, ограничения вводили в 1.50 мск, они продлились почти час.
"В аэропорту "Внуково" в 2.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.