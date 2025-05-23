https://1prime.ru/20250523/vnukovo-857844366.html

Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.05.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Добавлены подробности. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T03:57+0300

2025-05-23T03:57+0300

2025-05-23T03:57+0300

бизнес

россия

аэропорт внуково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857844366.jpg?1747961833

Добавлены подробности. МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, ограничения вводили в 1.50 мск, они продлились почти час. "В аэропорту "Внуково" в 2.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт внуково, росавиация