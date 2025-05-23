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В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с банковскими картами россиян

В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с банковскими картами россиян - 23.05.2025, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с банковскими картами россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – теперь от имени сотрудников банков или госорганов убеждают россиян передать им банковскую карту якобы для ее... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:26+0300

2025-05-23T08:26+0300

2025-05-23T08:26+0300

мошенничество

банки

финансы

россия

втб

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана россиян – теперь от имени сотрудников банков или госорганов убеждают россиян передать им банковскую карту якобы для ее проверки, на деле жертва не только теряет свои деньги, но и становится невольным посредником в выводе других похищенных средств, сообщил ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии - мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее "проверки". В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших", - говорится в сообщении. ВТБ предупреждает, что мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом несанкционированных операций, оформленного кредита или угрозы счету вынуждают жертву назвать пин-код карты и передать саму карту подставному курьеру, который приезжает под предлогом для проверки подлинности карты, установки защиты или, чтобы отвязать карту от счета. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный пин-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших. Помимо потери собственных средств, мошенники превращают ничего не подозревающую жертву в дропа — посредника в преступной схеме, отмечает банк. "Важно понимать: когда вы передаете карту "курьеру банка" и сообщаете коды из смс, вы не просто рискуете своими деньгами - а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших", - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. Также он добавил, что при компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. "Банковский рынок активно работает для усложнения дроперской деятельности... Сейчас банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году - более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год ВТБ заблокировал более 1,5 миллиарда рублей, похищенных у клиентов. Потерпевшим за два года было возвращено более 380 миллионов рублей со счетов дропов", — отметил Дмитрий Ревякин.

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банки, финансы, россия, втб