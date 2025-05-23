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В Японии выпустят рис из резервов по дискреционным контрактам

В Японии выпустят рис из резервов по дискреционным контрактам - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Японии выпустят рис из резервов по дискреционным контрактам

Правительство Японии финализирует план по выпуску риса из государственных резервов по дискреционным контрактам с тем, чтобы уже в июне он был доступен в... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T09:38+0300

2025-05-23T09:38+0300

2025-05-23T09:38+0300

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ТОКИО, 23 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии финализирует план по выпуску риса из государственных резервов по дискреционным контрактам с тем, чтобы уже в июне он был доступен в магазинах по цене в диапазоне от 2 до 3 тысяч иен (13,94 и 20,91 доллара соответственно) за пять килограммов, заявил журналистам новый глава министерства сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. "Мы намерены начать процедуры по дискреционным контрактам уже на следующей неделе. Теперь вполне возможно, что к началу июня мы сможем добиться, чтобы на полках появились запасы риса по цене в диапазоне 2000 иен", - подчеркнул он. В настоящее время пять килограммов риса в магазинах продаются по цене около 4,3 тысячи иен без налога. Коидзуми сменил на посту главы министерства сельского хозяйства Таку Это, который 21 мая подал в отставку на фоне скандальных заявлений. Ранее японское правительство обнародовало данные по росту стоимости риса в апреле. Так, в прошлом месяце цена на рис, который составляет основу рациона японцев, взлетела на 98,4% по сравнению с апрелем годом ранее, что стало рекордным ростом за один месяц с начала ведения статистики в 1971 году. На прошлой неделе министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии объявило о намерении высвободить с мая по июль еще 300 тысяч тонн риса из государственных запасов страны с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. В марте правительство провело два тендера по продаже риса из госзапасов общим объемом 100 тысяч тонн. Эта мера была беспрецедентной, так как до сих пор рис из госзапасов могли продавать в случае стихийных бедствий, войны, но никогда - из-за роста цен на этот вид продуктов, который в Японии является основным. В апреле состоялся еще один тендер. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена. Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.

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