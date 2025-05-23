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Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту - 23.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы переходит к росту, следует из данных Московской биржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:48+0300

2025-05-23T11:48+0300

2025-05-23T11:48+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы переходит к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.38 мск рос на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,06 рубля. В начале торгов юань снижался на 3 копейки. "Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в рубле. Основными факторами поддержки для национальной валюты продолжат оставаться стабильная ситуация в ценах на нефть и слабый спрос на валюту со стороны юрлиц. При этом приближение пика налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели, будет способствовать росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В рамках пятничной сессии пара юань-рубль продолжит двигаться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля и вновь может протестировать поддержку на уровне 11 рублей, считает эксперт. "Вчера пара юань-рубль начала тест сильной поддержки 11 рублей. Пробить ее не удалось, и пара закрылась "крестом", который часто бывает предвестником разворота. С другой стороны, "вечный фьючерс" на пару вечером в четверг не рос, как это обычно бывает, что свидетельствует об отсутствии желания спекулянтов покупать юань", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". Таким образом, в рубле также присутствует техническая неопределенность и сегодняшний день будет важным для российской валюты, заключает он.

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рынок, торги, богдан зварич, алексей антонов, псб