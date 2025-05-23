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Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля
Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля - 23.05.2025, ПРАЙМ
Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,02 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:12+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки, до 11,02 рубля. За неделю юань упал на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,95-11,24 рубля.
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юань, рубль, курсы валют, рынок
Экономика, юань, рубль, курсы валют, Рынок
Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,02 рубля
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,02 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки, до 11,02 рубля.
За неделю юань упал на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,95-11,24 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 мая