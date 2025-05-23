https://1prime.ru/20250523/yuan-857876326.html

Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля

Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля - 23.05.2025, ПРАЙМ

Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,02 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T19:12+0300

2025-05-23T19:12+0300

2025-05-23T19:12+0300

экономика

юань

рубль

курсы валют

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки, до 11,02 рубля. За неделю юань упал на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,95-11,24 рубля.

https://1prime.ru/20250523/kurs-857871647.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, курсы валют, рынок