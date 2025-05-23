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Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю

Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю - 23.05.2025, ПРАЙМ

Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю

Курс рубля в пятницу и за всю неделю вырос против юаня на Московской бирже, однако курс китайской валюты остался выше ключевого уровня 11 рублей, хотя и... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T20:34+0300

2025-05-23T20:34+0300

2025-05-23T20:34+0300

экономика

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу и за всю неделю вырос против юаня на Московской бирже, однако курс китайской валюты остался выше ключевого уровня 11 рублей, хотя и протестировал в течение недели минимумы почти за год, упав ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки - до 11,02 рубля. За неделю юань упал на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,95-11,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,58 рубля. РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ Юань в пятницу на Мосбирже торговался преимущественно в плюсе. Однако к закрытию сессии он все же пошел вниз, в то же время оставшись выше ключевого уровня в 11 рублей. "Рубль завершал неделю, не ослабляя хватки – юань остался прижатым к уровню 11, доллар на межбанке – ниже 80. Готовясь к налоговым платежам, компании продают дополнительные объемы валюты. Это увеличивает объем ее предложения, при этом спрос на валюту по-прежнему относительно слаб, что связано с высокими рублевыми ставками", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.24 мск росла на 0,7% - до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,75% - до 99,18 пункта. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе на валютный рынок может оказывать влияние налоговый период: вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 78-82 рубля, юаня – в диапазоне 10,8-11,4 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Пики фискальных платежей будут пройдены 26 и 28 мая, и с середины будущей недели можно ждать отскок инвалют вверх, считает Шепелев. "Ближайшая цель по доллару – 82 рубля, по юаню – 11,2-11,3 рубля, на этих уровнях курсы валют могут начать лето", - считает он. "При отсутствии значимых изменений в геополитике летом рубль может перейти к ослаблению: вероятнее всего, экспортная выручка уменьшится, спрос на иностранную валюту вырастет, рублевые процентные ставки будут снижаться, а рост экономической активности перестанет замедляться. В ближайшие 3-6 месяцев ожидаем ослабление рубля и движения курса от уровня 78-80 рублей за доллар к 90-95 рублям", - добавляет Ващелюк.

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"бкс мир инвестиций", ук "первая", наталья ващелюк, россия, рынок, юань, рубль, курсы валют