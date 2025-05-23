Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/yuan-857878588.html
Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю
Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю - 23.05.2025, ПРАЙМ
Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю
Курс рубля в пятницу и за всю неделю вырос против юаня на Московской бирже, однако курс китайской валюты остался выше ключевого уровня 11 рублей, хотя и... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:34+0300
2025-05-23T20:34+0300
экономика
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
наталья ващелюк
россия
рынок
юань
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу и за всю неделю вырос против юаня на Московской бирже, однако курс китайской валюты остался выше ключевого уровня 11 рублей, хотя и протестировал в течение недели минимумы почти за год, упав ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки - до 11,02 рубля. За неделю юань упал на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,95-11,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,58 рубля. РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ Юань в пятницу на Мосбирже торговался преимущественно в плюсе. Однако к закрытию сессии он все же пошел вниз, в то же время оставшись выше ключевого уровня в 11 рублей. "Рубль завершал неделю, не ослабляя хватки – юань остался прижатым к уровню 11, доллар на межбанке – ниже 80. Готовясь к налоговым платежам, компании продают дополнительные объемы валюты. Это увеличивает объем ее предложения, при этом спрос на валюту по-прежнему относительно слаб, что связано с высокими рублевыми ставками", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.24 мск росла на 0,7% - до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,75% - до 99,18 пункта. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе на валютный рынок может оказывать влияние налоговый период: вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 78-82 рубля, юаня – в диапазоне 10,8-11,4 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Пики фискальных платежей будут пройдены 26 и 28 мая, и с середины будущей недели можно ждать отскок инвалют вверх, считает Шепелев. "Ближайшая цель по доллару – 82 рубля, по юаню – 11,2-11,3 рубля, на этих уровнях курсы валют могут начать лето", - считает он. "При отсутствии значимых изменений в геополитике летом рубль может перейти к ослаблению: вероятнее всего, экспортная выручка уменьшится, спрос на иностранную валюту вырастет, рублевые процентные ставки будут снижаться, а рост экономической активности перестанет замедляться. В ближайшие 3-6 месяцев ожидаем ослабление рубля и движения курса от уровня 78-80 рублей за доллар к 90-95 рублям", - добавляет Ващелюк.
https://1prime.ru/20250523/yuan-857876326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"бкс мир инвестиций", ук "первая", наталья ващелюк, россия, рынок, юань, рубль, курсы валют
Экономика, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая", Наталья Ващелюк, РОССИЯ, Рынок, юань, рубль, курсы валют
20:34 23.05.2025
 
Рубль вырос к юаню в пятницу и за всю неделю

Рубль вырос к юаню на Московской бирже в пятницу и за всю неделю

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу и за всю неделю вырос против юаня на Московской бирже, однако курс китайской валюты остался выше ключевого уровня 11 рублей, хотя и протестировал в течение недели минимумы почти за год, упав ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 3 копейки - до 11,02 рубля. За неделю юань упал на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,95-11,24 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,58 рубля.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Юань завершил неделю падением до 11,02 рубля
19:12
РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ
Юань в пятницу на Мосбирже торговался преимущественно в плюсе. Однако к закрытию сессии он все же пошел вниз, в то же время оставшись выше ключевого уровня в 11 рублей.
"Рубль завершал неделю, не ослабляя хватки – юань остался прижатым к уровню 11, доллар на межбанке – ниже 80. Готовясь к налоговым платежам, компании продают дополнительные объемы валюты. Это увеличивает объем ее предложения, при этом спрос на валюту по-прежнему относительно слаб, что связано с высокими рублевыми ставками", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.24 мск росла на 0,7% - до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,75% - до 99,18 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На предстоящей неделе на валютный рынок может оказывать влияние налоговый период: вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 78-82 рубля, юаня – в диапазоне 10,8-11,4 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Пики фискальных платежей будут пройдены 26 и 28 мая, и с середины будущей недели можно ждать отскок инвалют вверх, считает Шепелев. "Ближайшая цель по доллару – 82 рубля, по юаню – 11,2-11,3 рубля, на этих уровнях курсы валют могут начать лето", - считает он.
"При отсутствии значимых изменений в геополитике летом рубль может перейти к ослаблению: вероятнее всего, экспортная выручка уменьшится, спрос на иностранную валюту вырастет, рублевые процентные ставки будут снижаться, а рост экономической активности перестанет замедляться. В ближайшие 3-6 месяцев ожидаем ослабление рубля и движения курса от уровня 78-80 рублей за доллар к 90-95 рублям", - добавляет Ващелюк.
 
Экономика"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"Наталья ВащелюкРОССИЯРынокюаньрублькурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала