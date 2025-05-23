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В РАСК рассказали о финансовых рисках у российских застройщиков

В РАСК рассказали о финансовых рисках у российских застройщиков - 23.05.2025, ПРАЙМ

В РАСК рассказали о финансовых рисках у российских застройщиков

Высокие финансовые риски в настоящее время есть у 20-25% российских застройщиков, в основном это небольшие региональные компании, рассказал РИА Недвижимость... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:13+0300

2025-05-23T15:13+0300

2025-05-23T15:13+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Высокие финансовые риски в настоящее время есть у 20-25% российских застройщиков, в основном это небольшие региональные компании, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд поручений, в том числе по снижению рисков банкротства компаний, осуществляющих жилищное строительство. "По нашим оценкам, порядка 20-25% застройщиков имеют высокие финансовые риски, которые вполне могут реализоваться если не в этом, так в следующем году. Это в основном малые региональные застройщики, крупных среди них нет", - заявил Выломов. По его словам, высокие финансовые риски не означают, что застройщик может обанкротиться, но говорят о наличии определенных сложностей и кассовых разрывов у компаний. Выломов обратил внимание, что по некоторым компаниям видно, что кредиторы начинают подавать заявления о намерении возбудить дела о банкротствах. Глава Национального объединения строителей Антон Глушков отметил, что поручения, связанные с оптимизацией административных процессов, в том числе с недопущением банкротств региональных подрядчиков, вселяют надежду на усиление конкурентоспособности в отрасли и возвращение доверия инвесторов.

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