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Британия потакает "хотелкам" Зеленского, заявил посол России в Лондоне

Британия потакает "хотелкам" Зеленского, заявил посол России в Лондоне - 23.05.2025, ПРАЙМ

Британия потакает "хотелкам" Зеленского, заявил посол России в Лондоне

Великобритания контролирует Владимира Зеленского путём потакания его "хотелкам" на фоне переговоров в Стамбуле, чем создает у него ощущение безнаказанности за... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:50+0300

2025-05-23T08:50+0300

2025-05-23T08:50+0300

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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Великобритания контролирует Владимира Зеленского путём потакания его "хотелкам" на фоне переговоров в Стамбуле, чем создает у него ощущение безнаказанности за свои действия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. Перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле в середине мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что британские власти ведут Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри. "Британия контролирует Зеленского в составе известного трио, которое включает в себя также президента Франции и канцлера ФРГ. Контроль осуществляется путем поддержки всех "хотелок" Зеленского, защиты его от так называемых "сердитых" американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он делает", - сказал Келин. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.

https://1prime.ru/20250523/ukraina-857847624.html

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россия, общество , украина, рф, стамбул, владимир зеленский, владимир мединский, сергей лавров