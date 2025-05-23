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Цена на золото растет на опасениях вокруг экономики США

Цена на золото растет на опасениях вокруг экономики США - 23.05.2025, ПРАЙМ

Цена на золото растет на опасениях вокруг экономики США

Стоимость золота поднимается в пятницу утром, поддерживаемая опасениями относительно экономического состояния США и геополитическими рисками, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:58+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром, поддерживаемая опасениями относительно экономического состояния США и геополитическими рисками, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,67 доллара, или на 0,78%, - до 3 320,67 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,41% - до 33,355 доллара за унцию. "В ближайшей перспективе цены на золото, вероятно, останутся в ограниченном диапазоне. Но сохраняющаяся геополитическая напряженность и растущая обеспокоенность относительно финансовых перспектив США продолжают оказывать поддержку роста стоимости металла", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Global X ETFs в Сиднее Джастин Лин (Justin Lin). В среду первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. В интервью газете Financial Times она добавила, что отношение долга к ВВП страны постоянно растет, и предупредила, что американская экономика подвержена очень высокой неопределенности в торговой политике. А телеканал CNN в среду сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. В случае повышения геополитических рисков или неопределенности вокруг мировой экономики спрос со стороны мировых инвесторов на надежные активы, включая золото, повышается.

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