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Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках

Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках - 23.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках

Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T19:11+0300

2025-05-23T19:11+0300

2025-05-23T19:11+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 65,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2%, до 3 360,86 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,78% - до 33,478 доллара за унцию. В пятницу трейдеры могут реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. Газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов отмечает, что угрозы американского президента усилили неопределенность на мировых рынках. Одновременно с этим спрос на защитные активы в периоды экономической турбулентности, такие как золото, повысился. Аналитики также полагают, что рост стоимости драгоценного металла обусловлен неопределенностью фискальной политики США. "Без фундаментальных изменений в фискальной политике США рост заимствований и увеличение бюджетного дефицита означают, что страна находится на нестабильном пути фискальной политики, это может привести к повышенной волатильности рынка", - приводит газета мнение аналитика Forex Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada). Ранее на неделе Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.

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сша, дональд трамп, ес, мировая экономика, рынок, золото