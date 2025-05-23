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Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/zoloto-857876188.html
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках - 23.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках
Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:11+0300
2025-05-23T19:11+0300
экономика
сша
дональд трамп
ес
мировая экономика
рынок
золото
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 65,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2%, до 3 360,86 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,78% - до 33,478 доллара за унцию. В пятницу трейдеры могут реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. Газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов отмечает, что угрозы американского президента усилили неопределенность на мировых рынках. Одновременно с этим спрос на защитные активы в периоды экономической турбулентности, такие как золото, повысился. Аналитики также полагают, что рост стоимости драгоценного металла обусловлен неопределенностью фискальной политики США. "Без фундаментальных изменений в фискальной политике США рост заимствований и увеличение бюджетного дефицита означают, что страна находится на нестабильном пути фискальной политики, это может привести к повышенной волатильности рынка", - приводит газета мнение аналитика Forex Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada). Ранее на неделе Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
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сша, дональд трамп, ес, мировая экономика, рынок, золото
Экономика, США, Дональд Трамп, ЕС, Мировая экономика, Рынок, золото
19:11 23.05.2025
 
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках

Золото дорожает как защитный актив от неопределенности на мировых рынках

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 65,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2%, до 3 360,86 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,78% - до 33,478 доллара за унцию.
В пятницу трейдеры могут реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. Газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов отмечает, что угрозы американского президента усилили неопределенность на мировых рынках.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Цена на золото растет на опасениях вокруг экономики США
08:58
Одновременно с этим спрос на защитные активы в периоды экономической турбулентности, такие как золото, повысился. Аналитики также полагают, что рост стоимости драгоценного металла обусловлен неопределенностью фискальной политики США.
"Без фундаментальных изменений в фискальной политике США рост заимствований и увеличение бюджетного дефицита означают, что страна находится на нестабильном пути фискальной политики, это может привести к повышенной волатильности рынка", - приводит газета мнение аналитика Forex Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada).
Ранее на неделе Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампЕСМировая экономикаРынокзолото
 
 
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