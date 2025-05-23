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Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках - 23.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках
Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:11+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 65,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2%, до 3 360,86 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,78% - до 33,478 доллара за унцию. В пятницу трейдеры могут реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. Газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов отмечает, что угрозы американского президента усилили неопределенность на мировых рынках. Одновременно с этим спрос на защитные активы в периоды экономической турбулентности, такие как золото, повысился. Аналитики также полагают, что рост стоимости драгоценного металла обусловлен неопределенностью фискальной политики США. "Без фундаментальных изменений в фискальной политике США рост заимствований и увеличение бюджетного дефицита означают, что страна находится на нестабильном пути фискальной политики, это может привести к повышенной волатильности рынка", - приводит газета мнение аналитика Forex Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada). Ранее на неделе Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
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сша, дональд трамп, ес, мировая экономика, рынок, золото
Экономика, США, Дональд Трамп, ЕС, Мировая экономика, Рынок, золото
Стоимость золота растет на фоне неопределенности на рынках
Золото дорожает как защитный актив от неопределенности на мировых рынках
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 65,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2%, до 3 360,86 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,78% - до 33,478 доллара за унцию.
В пятницу трейдеры могут реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о рекомендации ввести с 1 июня пошлины на товары из Европейского союза в размере 50% из-за сложности ведения торговых переговоров. Газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов отмечает, что угрозы американского президента усилили неопределенность на мировых рынках.
Цена на золото растет на опасениях вокруг экономики США
Одновременно с этим спрос на защитные активы в периоды экономической турбулентности, такие как золото, повысился. Аналитики также полагают, что рост стоимости драгоценного металла обусловлен неопределенностью фискальной политики США.
"Без фундаментальных изменений в фискальной политике США рост заимствований и увеличение бюджетного дефицита означают, что страна находится на нестабильном пути фискальной политики, это может привести к повышенной волатильности рынка", - приводит газета мнение аналитика Forex Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada).
Ранее на неделе Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.