Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин - 24.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250524/britantsy--857886637.html
Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин
Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин - 24.05.2025, ПРАЙМ
Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин
В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T12:30+0300
2025-05-24T12:30+0300
политика
россия
великобритания
украина
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg
ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80% британцев поддерживают действия своего правительства на Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается. Я не хочу приводить конкретные цифры, они колеблются, но тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать", - сказал Келин в ответ на вопрос о том, наблюдается ли в Британии усталость общества от украинской темы. В феврале в исследовании, проведенном компанией YouGov, оказывалось, что большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине. Только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ.
https://1prime.ru/20250523/gosduma-857869485.html
великобритания
украина
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_100:0:2573:1855_1920x0_80_0_0_4220daa6703f3e477fd57dd0dca6c586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, украина, лондон
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЛОНДОН
12:30 24.05.2025
 
Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин

Посол Келин: британцы устали от темы украинского конфликта

© AFP / Isabel Infantes" Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
 Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© AFP / Isabel Infantes
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80% британцев поддерживают действия своего правительства на Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается. Я не хочу приводить конкретные цифры, они колеблются, но тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать", - сказал Келин в ответ на вопрос о том, наблюдается ли в Британии усталость общества от украинской темы.
В феврале в исследовании, проведенном компанией YouGov, оказывалось, что большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине. Только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Депутат Госдумы назвал ошибкой Британии планы сковать флот России
Вчера, 16:19
 
ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАЛОНДОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала