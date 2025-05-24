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Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин

Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин - 24.05.2025, ПРАЙМ

Британцы устали от темы конфликта на Украине, заявил Келин

В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T12:30+0300

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ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80% британцев поддерживают действия своего правительства на Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается. Я не хочу приводить конкретные цифры, они колеблются, но тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать", - сказал Келин в ответ на вопрос о том, наблюдается ли в Британии усталость общества от украинской темы. В феврале в исследовании, проведенном компанией YouGov, оказывалось, что большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине. Только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ.

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