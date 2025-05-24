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МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности
МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности - 24.05.2025, ПРАЙМ
МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности
Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил, что примет участие в 13-й встрече высоких представителей по вопросам... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T20:17+0300
2025-05-24T20:17+0300
2025-05-24T20:17+0300
милорад додик
республика сербская
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил, что примет участие в 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности, и на её полях встретится с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России. "Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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милорад додик, республика сербская, мид рф
Милорад Додик, Республика Сербская, МИД РФ
МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности
МИД РФ: Додик подтвердил участие в 13-й встрече высоких представителей по безопасности
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил, что примет участие в 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности, и на её полях встретится с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России.
"Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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