https://1prime.ru/20250524/dodik-857890749.html

МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности

МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности - 24.05.2025, ПРАЙМ

МИД РФ: Додик приедет в Москву на совещание по безопасности

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил, что примет участие в 13-й встрече высоких представителей по вопросам... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T20:17+0300

2025-05-24T20:17+0300

2025-05-24T20:17+0300

милорад додик

республика сербская

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83821/08/838210860_0:0:2793:1571_1920x0_80_0_0_86f6d018493a0d561bcb802de96a2179.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик подтвердил, что примет участие в 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности, и на её полях встретится с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России. "Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

https://1prime.ru/20250401/peregovory-856294009.html

республика сербская

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

милорад додик, республика сербская, мид рф