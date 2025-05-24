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Аналитик объяснила, почему в начале лета доллар снизится до 77 рублей - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Аналитик объяснила, почему в начале лета доллар снизится до 77 рублей
Аналитик объяснила, почему в начале лета доллар снизится до 77 рублей - 24.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснила, почему в начале лета доллар снизится до 77 рублей
Успешное укрепление рубля позволяет надеяться, что в начале лета мы увидим доллар по 77 рублей; однако с точки зрения российского бюджета гораздо комфортнее... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T04:04+0300
2025-05-24T04:04+0300
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Успешное укрепление рубля позволяет надеяться, что в начале лета мы увидим доллар по 77 рублей; однако с точки зрения российского бюджета гораздо комфортнее выглядит курс 90-95 рублей за доллар. В этом направлении и нацелится рубль на исходе первого полугодия, рассказала агентству "Прайм" специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева."Рубль завершает еще одну успешную неделю, укрепившись с 19 мая на 2,5%. Существенными факторами, поддерживающим российскую валюту, по-прежнему выступают реализуемая жёсткая денежно-кредитная политика Банка России, некоторое снижение геополитической напряженности, обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, сезонное сокращение импорта", - отметила она.Для российского бюджета наиболее сбалансированным сегодня смотрится диапазон 90-95 рублей за доллар. Возможно, на исходе первого полугодия на фоне ожидаемого участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики доллар нацелится на эти отметки.На исходе весны ожидаем сохранения курса доллара в коридоре 78-80 рублей, при этом юань, скорее всего, будет торговаться в пределах 10,8-11 рублей. Макроэкономическая стабильность в России не исключает снижения доллара в самом начале лета к 77 рублям. Реализация такого сценария повысит вероятность снижения ключевой ставки в июне.
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курсы валют, рынок
Курсы валют, Рынок
04:04 24.05.2025
 
Аналитик объяснила, почему в начале лета доллар снизится до 77 рублей

Аналитик Найшева: в начале лета доллар упадет до 77 рублей, но потом будет откат

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Успешное укрепление рубля позволяет надеяться, что в начале лета мы увидим доллар по 77 рублей; однако с точки зрения российского бюджета гораздо комфортнее выглядит курс 90-95 рублей за доллар. В этом направлении и нацелится рубль на исходе первого полугодия, рассказала агентству "Прайм" специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.
"Рубль завершает еще одну успешную неделю, укрепившись с 19 мая на 2,5%. Существенными факторами, поддерживающим российскую валюту, по-прежнему выступают реализуемая жёсткая денежно-кредитная политика Банка России, некоторое снижение геополитической напряженности, обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, сезонное сокращение импорта", - отметила она.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Доллар дешевеет к евро после слов Трампа об импортных пошлинах против ЕС
Вчера, 17:29
Для российского бюджета наиболее сбалансированным сегодня смотрится диапазон 90-95 рублей за доллар. Возможно, на исходе первого полугодия на фоне ожидаемого участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики доллар нацелится на эти отметки.
На исходе весны ожидаем сохранения курса доллара в коридоре 78-80 рублей, при этом юань, скорее всего, будет торговаться в пределах 10,8-11 рублей. Макроэкономическая стабильность в России не исключает снижения доллара в самом начале лета к 77 рублям. Реализация такого сценария повысит вероятность снижения ключевой ставки в июне.
 
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