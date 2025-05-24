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Sun: консерваторы хотят вернуть Бориса Джонсона в политику - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Sun: консерваторы хотят вернуть Бориса Джонсона в политику
Sun: консерваторы хотят вернуть Бориса Джонсона в политику - 24.05.2025, ПРАЙМ
Sun: консерваторы хотят вернуть Бориса Джонсона в политику
Ряд членов британской Консервативной партии прорабатывают план возвращения в политику бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона на фоне снизившейся... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T23:53+0300
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борис джонсон
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ряд членов британской Консервативной партии прорабатывают план возвращения в политику бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона на фоне снизившейся популярности находящихся в оппозиции консерваторов, пишет газета Sun со ссылкой на источники в партии. "Некоторые из старого окружения Бориса Джонсона снова переписываются (с ним - ред.) и ведут переговоры о его возвращении... Они хотят вернуть Бориса", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного политика из Консервативной партии. Как отмечается, некоторые члены партии хотят, чтобы Джонсон заменил нынешнего главу тори Кеми Баденок. Газета уточняет, что консерваторы начали рассматривать этот план вследствие своих низких рейтингов, а также из-за роста популярности партии Найджела Фараджа Reform UK. В среду опрос YouGov для телеканала Sky News и газеты Times показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и продолжает укреплять позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что, согласно результатам опроса, Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав 16 мест до абсолютного большинства. Сейчас у партии всего пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - 27 мест. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
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борис джонсон, великобритания
Борис Джонсон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
23:53 24.05.2025
 
Sun: консерваторы хотят вернуть Бориса Джонсона в политику

Sun: консерваторы Британии хотят вернуть Джонсона в политику из-за низких рейтингов партии

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ряд членов британской Консервативной партии прорабатывают план возвращения в политику бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона на фоне снизившейся популярности находящихся в оппозиции консерваторов, пишет газета Sun со ссылкой на источники в партии.
"Некоторые из старого окружения Бориса Джонсона снова переписываются (с ним - ред.) и ведут переговоры о его возвращении... Они хотят вернуть Бориса", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного политика из Консервативной партии.
Как отмечается, некоторые члены партии хотят, чтобы Джонсон заменил нынешнего главу тори Кеми Баденок.
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Газета уточняет, что консерваторы начали рассматривать этот план вследствие своих низких рейтингов, а также из-за роста популярности партии Найджела Фараджа Reform UK.
В среду опрос YouGov для телеканала Sky News и газеты Times показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и продолжает укреплять позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что, согласно результатам опроса, Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав 16 мест до абсолютного большинства. Сейчас у партии всего пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - 27 мест.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
 
Борис ДжонсонВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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