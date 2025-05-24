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Эксперт оценил перспективы рынка российского СПГ в Малайзии

Эксперт оценил перспективы рынка российского СПГ в Малайзии - 24.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы рынка российского СПГ в Малайзии

Российский сжиженный природный газ (СПГ) на рынке Малайзии способен составить конкуренцию поставщикам из других стран за счет низкой цены и удобной логистики,... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T07:03+0300

2025-05-24T07:03+0300

2025-05-24T07:03+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) на рынке Малайзии способен составить конкуренцию поставщикам из других стран за счет низкой цены и удобной логистики, сообщил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в начале мая объявлял, что Россия и Малайзия обсуждают поставки российского СПГ, а также участие в развитии газовой инфраструктуры этой страны. По словам Тимонина, Малайзия является одним из ведущих нетто-экспортеров СПГ в мире и импортирует продукт в небольших количествах для обеспечения нужд дефицитных регионов. В 2024 году туда было направлено только 3,3 миллиона тонн СПГ, по большей части из Австралии. Однако потенциал рынка существенный: на фоне исчерпания собственной ресурсной базы, падения добычи, а также роста внутреннего спроса на горизонте 10-15 лет Малайзия станет нетто-импортером СПГ с объемом закупок на уровне порядка 25 миллионов тонн в год. "Перспективная ниша будет незаконтрактованной и на нее могут претендовать в том числе и российские поставщики, позиции которых на рынке могут быть конкурентоспособными благодаря низкой стоимости поставок. По этому показателю, например, арктические заводы в РФ с учетом логистики до Малайзии обладают преимуществом как перед североамериканскими экспортерами, так и перед вышеупомянутой Австралией", - сказал собеседник агентства. Тимонин также отметил, что поскольку речь идет о достаточно долгосрочном горизонте планирования, большая часть этой потенциальной ниши еще остается свободной. К настоящему времени с малазийскими потребителями соглашения заключили только два поставщика - мексиканский завод Amigo LNG и эмиратская ADNOC. Первый контракт предполагает начало поставок 3,6 миллиона тонн СПГ в год с 2027 года, второй - 1 миллион тонн с 2028 года. Эксперт в целом позитивно оценивает потенциал российских поставщиков на рынке Юго-Восточной Азии. Этот регион - одна из ключевых точек роста глобального рынка сжиженного газа. Увеличению потребления там способствует и общий экономический рост, и активный переход с угля на газ в рамках повестки декарбонизации, и развитие инфраструктуры - запуск новых регазификационных терминалов. Кроме того, по словам аналитика, особое внимание заслуживает Индонезия, где баланс природного газа сегодня проходит ту же трансформацию, что и в Малайзии, но в еще больших масштабах. При падении собственной добычи и росте спроса импорт СПГ, который сейчас остается малым, к 2035-2040 годам может увеличиться до 30-35 миллионов тонн. "В большинстве стран региона при этом российский СПГ остается высококонкурентным за счет более низких логистических затрат и гибких ценовых условий", - заключил Тимонин.

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газ, малайзия, рф, москва, сергей цивилев, adnoc