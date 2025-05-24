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Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдыхать летом - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдыхать летом
Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдыхать летом - 24.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдыхать летом
Россияне для летнего отдыха выбирают формат "все включено" за границей преимущественно в Турции, а внутри страны – в Подмосковье, где в среднем ночь в отеле... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T07:51+0300
2025-05-24T07:51+0300
туризм
бизнес
россия
турция
московская область
москва
onetwotrip
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россияне для летнего отдыха выбирают формат "все включено" за границей преимущественно в Турции, а внутри страны – в Подмосковье, где в среднем ночь в отеле стоит 16 и 15 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. "За границей российские туристы выбирают all inclusive преимущественно в Турции: на долю страны уже приходится 52% от всех зарубежных заказов в таком формате отдыха. В топе самые популярные курорты: Анталья, Сиде, Кемер, Аланья, Белек, Бодрум и Мармарис", - говорится в исследовании, в котором были проанализированы отельные бронирования на лето 2025 года. Отмечается, что по сравнению с прошлым летом интерес к турецким курортам вырос на 8%, а номер в формате all inclusive можно забронировать за 16 тысяч рублей в сутки. Следом за Турцией идет Египет: там "все включено" этим летом выбирают четверть российских путешественников, уже оформивших заказы. При этом за год популярность отдыха в стране выросла в восемь раз, а стоимость ночи составляет примерно 12 тысяч рублей. Далее, добавляют аналитики, в топе оказалась Куба с долей 4%. За год спрос на кубинский all inclusive снизился в четыре раза, а средняя цена за номер в гостинице составляет 15 тысяч рублей в сутки. Также россияне часто бронируют "полный пакет" на Мальдивах и в ОАЭ. "Формат "все включено" пользуется спросом и в России. Так, самым популярным направлением стала Московская область: на окрестности столицы приходится 60% заказов, что в два раза больше, чем год назад. Чаще всего all inclusive выбирают в Серпухове, Софрине, Солнечногорске и Воскресенске. Сутки проживания в отеле с "полным пакетом" стоят порядка 15 тысяч рублей", - подсчитали специалисты. На второй строчке оказался Краснодарский край, однако за год интерес отпускников к южному All Inclusive снизился в три раза, а цена за ночь - 18 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Дагестан. Гостиницы "все включено" этим летом чаще бронируют в Махачкале и Дербенте, ориентироваться можно на стоимость в 12 тысяч рублей в сутки.
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туризм, бизнес, россия, турция, московская область, москва, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Московская область, МОСКВА, OneTwoTrip
07:51 24.05.2025
 
Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдыхать летом

OneTwoTrip: россияне предпочитают отдых в Турции, Подмосковье и Подмосковье

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россияне для летнего отдыха выбирают формат "все включено" за границей преимущественно в Турции, а внутри страны – в Подмосковье, где в среднем ночь в отеле стоит 16 и 15 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
"За границей российские туристы выбирают all inclusive преимущественно в Турции: на долю страны уже приходится 52% от всех зарубежных заказов в таком формате отдыха. В топе самые популярные курорты: Анталья, Сиде, Кемер, Аланья, Белек, Бодрум и Мармарис", - говорится в исследовании, в котором были проанализированы отельные бронирования на лето 2025 года.
Отмечается, что по сравнению с прошлым летом интерес к турецким курортам вырос на 8%, а номер в формате all inclusive можно забронировать за 16 тысяч рублей в сутки.
Следом за Турцией идет Египет: там "все включено" этим летом выбирают четверть российских путешественников, уже оформивших заказы. При этом за год популярность отдыха в стране выросла в восемь раз, а стоимость ночи составляет примерно 12 тысяч рублей. Далее, добавляют аналитики, в топе оказалась Куба с долей 4%. За год спрос на кубинский all inclusive снизился в четыре раза, а средняя цена за номер в гостинице составляет 15 тысяч рублей в сутки. Также россияне часто бронируют "полный пакет" на Мальдивах и в ОАЭ.
"Формат "все включено" пользуется спросом и в России. Так, самым популярным направлением стала Московская область: на окрестности столицы приходится 60% заказов, что в два раза больше, чем год назад. Чаще всего all inclusive выбирают в Серпухове, Софрине, Солнечногорске и Воскресенске. Сутки проживания в отеле с "полным пакетом" стоят порядка 15 тысяч рублей", - подсчитали специалисты.
На второй строчке оказался Краснодарский край, однако за год интерес отпускников к южному All Inclusive снизился в три раза, а цена за ночь - 18 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Дагестан. Гостиницы "все включено" этим летом чаще бронируют в Махачкале и Дербенте, ориентироваться можно на стоимость в 12 тысяч рублей в сутки.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯМосковская областьМОСКВАOneTwoTrip
 
 
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