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СМИ: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT

СМИ: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT - 24.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT

Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T10:21+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения потолка цен на российскую нефть и запрета газопроводов "Северный поток" в рамках нового пакета санкций", - передает агентство.Согласно собеседникам агентства, в рамках нового пакета ЕС также изучает возможность введения дополнительных запретов на транзакции для примерно двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму примерно 2,5 миллиарда евро.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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