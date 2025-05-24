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СМИ раскрыли причину масштабного отключения света на юге Франции
СМИ раскрыли причину масштабного отключения света на юге Франции - 24.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли причину масштабного отключения света на юге Франции
Крупное отключение подачи электроэнергии во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, вызвано действиями... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T15:22+0300
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ПАРИЖ, 24 мая - ПРАЙМ. Крупное отключение подачи электроэнергии во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, вызвано действиями злоумышленников, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на жандармерию. "Крупное отключение электричества в Каннах и на западе Приморских Альп вызвано злоумышленниками", - передает радио. Сообщается, что ночью на электроподстанции произошел пожар, его смогли потушить в субботу около 7.30 мск. Кроме того, на территории департамента была подпилена опора высоковольтной линии электропередач. Ранее префектура Приморских Альп заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор французской системы электропередачи RTE сообщил, что 160 тысяч домохозяйств остались без света. Специалисты RTE и оператора Enedis работают над восстановлением подачи электроэнергии. По информации телеканала France 3, на кинофестивале из-за аварии был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз, он продлится до 24 мая.
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Происшествия, Париж, Лазурный берег, ФРАНЦИЯ
СМИ раскрыли причину масштабного отключения света на юге Франции
Franceinfo: отключение света на юге Франции вызвано действиями злоумышленников
ПАРИЖ, 24 мая - ПРАЙМ. Крупное отключение подачи электроэнергии во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, вызвано действиями злоумышленников, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на жандармерию.
"Крупное отключение электричества в Каннах и на западе Приморских Альп вызвано злоумышленниками", - передает радио.
Сообщается, что ночью на электроподстанции произошел пожар, его смогли потушить в субботу около 7.30 мск. Кроме того, на территории департамента была подпилена опора высоковольтной линии электропередач.
Ранее префектура Приморских Альп заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор французской системы электропередачи RTE сообщил, что 160 тысяч домохозяйств остались без света. Специалисты RTE и оператора Enedis работают над восстановлением подачи электроэнергии. По информации телеканала France 3, на кинофестивале из-за аварии был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов.
Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз, он продлится до 24 мая.
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