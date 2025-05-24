https://1prime.ru/20250524/gd-857889662.html

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов - 24.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов

Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T17:05+0300

2025-05-24T17:05+0300

2025-05-24T17:05+0300

общество

россия

крым

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов, документ доступен в думской электронной базе. "Данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей. В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей. Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи. Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены. Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме. Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект.

https://1prime.ru/20250524/rubl-857888253.html

крым

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, крым, рф, госдума