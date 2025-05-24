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Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам - 24.05.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T12:15+0300
2025-05-24T12:15+0300
2025-05-24T12:15+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия - одна из ключевых задач", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По словам Володина, число семей с детьми, в том числе многодетных, в России должно расти. "От этого зависит сбережение нашего народа - это основа развития государства, сильной России", - отметил председатель Госдумы. Согласно инициативе выплаты предлагается повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.
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общество , россия, рф, вячеслав володин, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособия по беременности студенткам
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия - одна из ключевых задач", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
По словам Володина, число семей с детьми, в том числе многодетных, в России должно расти.
"От этого зависит сбережение нашего народа - это основа развития государства, сильной России", - отметил председатель Госдумы.
Согласно инициативе выплаты предлагается повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.
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