https://1prime.ru/20250524/gosduma--857886437.html

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам - 24.05.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T12:15+0300

2025-05-24T12:15+0300

2025-05-24T12:15+0300

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вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия - одна из ключевых задач", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По словам Володина, число семей с детьми, в том числе многодетных, в России должно расти. "От этого зависит сбережение нашего народа - это основа развития государства, сильной России", - отметил председатель Госдумы. Согласно инициативе выплаты предлагается повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250522/gosduma-857828307.html

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общество , россия, рф, вячеслав володин, госдума