https://1prime.ru/20250524/guardian-857889007.html

"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине

"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине - 24.05.2025, ПРАЙМ

"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине

Европейские страны выражают серьезные опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп может вскоре прекратить поддержку Украины, сообщает издание... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T16:10+0300

2025-05-24T16:10+0300

2025-05-24T16:10+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

сша

украина

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейские страны выражают серьезные опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп может вскоре прекратить поддержку Украины, сообщает издание Guardian."Кошмар для Европы, отказ Трампа от Украины, приближается", - сказано в материале.По информации обозревателя, главы европейских стран были разочарованы содержанием телефонного разговора между Владимиром Путиным и Трампом. Они надеялись, что после этого диалога США введут новые санкции против России, однако этого не произошло.В понедельник Путин и Трамп обсудили ряд вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. По словам российского президента, разговор длился более двух часов. Он также отметил, что Москва готова сотрудничать с Киевом для разработки меморандума о возможном будущем мирном соглашении.

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сша

украина

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дональд трамп, владимир путин, сша, украина