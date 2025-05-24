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"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине
"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине - 24.05.2025, ПРАЙМ
"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине
Европейские страны выражают серьезные опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп может вскоре прекратить поддержку Украины, сообщает издание... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T16:10+0300
2025-05-24T16:10+0300
2025-05-24T16:10+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейские страны выражают серьезные опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп может вскоре прекратить поддержку Украины, сообщает издание Guardian."Кошмар для Европы, отказ Трампа от Украины, приближается", - сказано в материале.По информации обозревателя, главы европейских стран были разочарованы содержанием телефонного разговора между Владимиром Путиным и Трампом. Они надеялись, что после этого диалога США введут новые санкции против России, однако этого не произошло.В понедельник Путин и Трамп обсудили ряд вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. По словам российского президента, разговор длился более двух часов. Он также отметил, что Москва готова сотрудничать с Киевом для разработки меморандума о возможном будущем мирном соглашении.
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дональд трамп, владимир путин, сша, украина
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, УКРАИНА
"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине
Guardian: Европа опасается, что Трамп может скоро бросить Украину
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейские страны выражают серьезные опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп может вскоре прекратить поддержку Украины, сообщает издание Guardian.
"Кошмар для Европы, отказ Трампа от Украины, приближается", - сказано в материале.
По информации обозревателя, главы европейских стран были разочарованы содержанием телефонного разговора между Владимиром Путиным и Трампом. Они надеялись, что после этого диалога США введут новые санкции против России, однако этого не произошло.
В понедельник Путин и Трамп обсудили ряд вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. По словам российского президента, разговор длился более двух часов. Он также отметил, что Москва готова сотрудничать с Киевом для разработки меморандума о возможном будущем мирном соглашении.
"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России