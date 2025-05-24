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Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу
Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу - 24.05.2025, ПРАЙМ
Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу
Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу в связи с проведением концерта ко Дню славянской письменности и культуры. | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T00:46+0300
2025-05-24T00:46+0300
2025-05-24T00:46+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу в связи с проведением концерта ко Дню славянской письменности и культуры.
Так, с 09.00 до 22.00 в субботу будет закрыто движение на улице Ильинка от Биржевой площади до дома 5 по Красной площади, а с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участках ограничений.
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Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу
Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу из-за концерта