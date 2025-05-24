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Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу

Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу - 24.05.2025, ПРАЙМ

Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу

Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу в связи с проведением концерта ко Дню славянской письменности и культуры. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T00:46+0300

2025-05-24T00:46+0300

2025-05-24T00:46+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Движение на улице Ильинка в Москве временно закроют в субботу в связи с проведением концерта ко Дню славянской письменности и культуры. Так, с 09.00 до 22.00 в субботу будет закрыто движение на улице Ильинка от Биржевой площади до дома 5 по Красной площади, а с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участках ограничений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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