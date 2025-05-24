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Китайский производитель одежды подал в суд на Incity два иска

Китайский производитель одежды подал в суд на Incity два иска - 24.05.2025, ПРАЙМ

Китайский производитель одежды подал в суд на Incity два иска

Китайский производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading направил в арбитражный суд Москвы два иска к АО "Модный континент", владеющему... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T04:26+0300

2025-05-24T04:26+0300

2025-05-24T04:26+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Китайский производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading направил в арбитражный суд Москвы два иска к АО "Модный континент", владеющему сетью магазинов женской одежды Incity, о взыскании около 1,1 миллиона долларов и более 17,8 миллиона юаней (в сумме - более 286 миллионов рублей по курсу на дату подачи исков), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Оба иска поступили в суд 14 мая. В том из них, где требования заявлены в юанях, соответчиком "Модного континента" выступает гонконгская MK-Sourcing Co Limited. Истец требует взыскать с ответчиков солидарно более 11,3 миллиона юаней задолженности по договору поставки от 2022 года, а также проценты и убытки. К рассмотрению этого спора суд приступит 17 июля. Соответчик "Модного континента" по второму иску - московское ООО "МК-Рент", зарегистрированное по тому же адресу, что и "Модный континент". Истец требует взыскать с ответчиков долг и неустойку по договору 2020 года. В этом деле Shaoxing Shengteng Trading просила суд принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах ответчиков в пределах суммы иска, но суд отказал. "Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно чисто субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного акта - для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений", - пояснил суд. Предварительные слушания по второму иску назначены на 16 июня. Кроме того, в июне арбитражный суд Москвы проверит обоснованность заявления индивидуального предпринимателя о банкротстве "Модного континента". На сайте "Модного континента" говорится, что под его брендами Incity и Deseo работает 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки есть также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.

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