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В Германии оценили ущерб от пошлин Трампа на продукцию из ЕС - 24.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии оценили ущерб от пошлин Трампа на продукцию из ЕС
В Германии оценили ущерб от пошлин Трампа на продукцию из ЕС - 24.05.2025, ПРАЙМ
В Германии оценили ущерб от пошлин Трампа на продукцию из ЕС
Выполнение угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 50% в отношении ЕС может обойтись Германии приблизительно в 200 миллиардов евро до... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T10:32+0300
2025-05-24T10:32+0300
экономика
мировая экономика
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Выполнение угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 50% в отношении ЕС может обойтись Германии приблизительно в 200 миллиардов евро до завершения второго президентского срока Трампа в конце 2028 года, следует из расчётов Института экономики Германии (IW). Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. "Если до конца (пребывания у власти – ред.) администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. ВВП Германии в этом году снизился бы на 0,1%, затем ущерб был бы значительно выше", - говорится в пресс-релизе на сайте института. В среднем за период с 2025 по 2028 год немецкий ВВП будет на 1,1% ниже при введении пошлин, пишут исследователи. Ущерб может возрасти до 250 миллиардов евро в случае введения Евросоюзом ответных пошлин. При этом США тоже пострадают от пошлин, так как зависят от импорта некоторых товаров из Германии, отмечается в релизе. В пример приводятся автомобильные краны, 95% которых в 2024 году были ввезены в США из ФРГ. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, германия, сша, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, ЕС
10:32 24.05.2025
 
В Германии оценили ущерб от пошлин Трампа на продукцию из ЕС

IW: введение пошлин в 50% в отношении ЕС обойдется Германии в 200 миллиардов евро

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Выполнение угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 50% в отношении ЕС может обойтись Германии приблизительно в 200 миллиардов евро до завершения второго президентского срока Трампа в конце 2028 года, следует из расчётов Института экономики Германии (IW).
Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня.
"Если до конца (пребывания у власти – ред.) администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. ВВП Германии в этом году снизился бы на 0,1%, затем ущерб был бы значительно выше", - говорится в пресс-релизе на сайте института.
В среднем за период с 2025 по 2028 год немецкий ВВП будет на 1,1% ниже при введении пошлин, пишут исследователи. Ущерб может возрасти до 250 миллиардов евро в случае введения Евросоюзом ответных пошлин.
При этом США тоже пострадают от пошлин, так как зависят от импорта некоторых товаров из Германии, отмечается в релизе. В пример приводятся автомобильные краны, 95% которых в 2024 году были ввезены в США из ФРГ.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Флаги США
СМИ: США пытаются добиться от ЕС введения пошлин на товары из Китая
08:14
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯСШАДональд ТрампЕС
 
 
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