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Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Простая случайность" иранца Панахи - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Простая случайность" иранца Панахи
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Простая случайность" иранца Панахи - 24.05.2025, ПРАЙМ
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Простая случайность" иранца Панахи
Главную награду Каннского кинофестиваля, золотую пальмовую ветвь, получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность", трансляцию ведет... | 24.05.2025, ПРАЙМ
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кино
франция
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Главную награду Каннского кинофестиваля, золотую пальмовую ветвь, получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность", трансляцию ведет France TV."Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на "Простую случайность" Джафара Панахи", - объявило жюри, которое возглавляет французская актриса Жюльет Бинош.Вторую по значимости награду, Гран-при, получил фильм "Сентиментальная ценность" норвежца Йоакима Триера.Награду "Золотая камера" за лучший дебют получил фильм "Торт президента" иракского режиссера Хасана Хади. Приза за лучшую мужскую роль удостоен бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в фильме "Тайный агент", а награда за лучший сценарий присуждена бельгийским сценаристам и режиссерам Жан-Пьеру и Люку Дарденнам за фильм "Молодые матери".Ежегодный Каннский фестиваль проходит с 13 мая на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз.
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кино, франция
кино, ФРАНЦИЯ
21:12 24.05.2025 (обновлено: 21:50 24.05.2025)
 
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Простая случайность" иранца Панахи

Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Панахи получил золотую пальмовую ветвь

Ситуация в российском кино может ухудшиться
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Главную награду Каннского кинофестиваля, золотую пальмовую ветвь, получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность", трансляцию ведет France TV.
"Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на "Простую случайность" Джафара Панахи", - объявило жюри, которое возглавляет французская актриса Жюльет Бинош.
Вторую по значимости награду, Гран-при, получил фильм "Сентиментальная ценность" норвежца Йоакима Триера.
Лазурный берег, Франция - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля
25 мая 2024, 21:56
Награду "Золотая камера" за лучший дебют получил фильм "Торт президента" иракского режиссера Хасана Хади. Приза за лучшую мужскую роль удостоен бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в фильме "Тайный агент", а награда за лучший сценарий присуждена бельгийским сценаристам и режиссерам Жан-Пьеру и Люку Дарденнам за фильм "Молодые матери".
Ежегодный Каннский фестиваль проходит с 13 мая на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз.
 
киноФРАНЦИЯ
 
 
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