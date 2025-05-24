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Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр" - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр" - 24.05.2025, ПРАЙМ
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T04:17+0300
2025-05-24T04:17+0300
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав из разных подразделений, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве. "После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь "заткнуть бреши" в оборонительных порядках", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что украинские подразделения одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, а в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ. "Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности. Внутри "перемешанных" подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания", — добавил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
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россия, общество , рф, москва, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
04:17 24.05.2025
 
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"

Источник: командование ВСУ в Курской области использует тактику "затыкания дыр"

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав из разных подразделений, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
"После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь "заткнуть бреши" в оборонительных порядках", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские подразделения одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, а в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ.
"Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности. Внутри "перемешанных" подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания", — добавил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАВалерий ГерасимовВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
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