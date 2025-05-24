https://1prime.ru/20250524/komandovanie-857882063.html
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр" - 24.05.2025, ПРАЙМ
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T04:17+0300
2025-05-24T04:17+0300
2025-05-24T04:17+0300
россия
общество
экономика
рф
москва
валерий герасимов
всу
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857882063.jpg?1748049455
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав из разных подразделений, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
"После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь "заткнуть бреши" в оборонительных порядках", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские подразделения одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, а в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ.
"Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности. Внутри "перемешанных" подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания", — добавил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, москва, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Источник: командование ВСУ в Курской области использует тактику "затыкания дыр"
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Командование ВСУ во время отступления из Курской области и до сегодняшнего дня активно применяет тактику "затыкания дыр", перемешивая между собой личный состав из разных подразделений, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
"После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь "заткнуть бреши" в оборонительных порядках", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские подразделения одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, а в составе одной штурмовой группы могли действовать военнослужащие из разных частей ВСУ.
"Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности. Внутри "перемешанных" подразделений противник держал оборону, не зная о действиях друг друга, без предварительной подготовки и боевого слаживания", — добавил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.