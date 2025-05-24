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Косачев рассказал о передаче Киеву наработок меморандума по урегулированию

Косачев рассказал о передаче Киеву наработок меморандума по урегулированию - 24.05.2025, ПРАЙМ

Косачев рассказал о передаче Киеву наработок меморандума по урегулированию

Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии, | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T15:28+0300

2025-05-24T15:28+0300

2025-05-24T15:28+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. "Работа над этим меморандумом ведется. Она - в завершающей стадии. Я ожидаю, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня", - сказал сенатор в интервью телеканалу "Звезда". По мнению Косачева, вряд ли эти наработки будут на данном этапе становиться предметом публичности. "Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", - заключил политик. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, украина, рф, владимир мединский, константин косачев, владимир путин