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МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты

МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты - 24.05.2025, ПРАЙМ

МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты

Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T18:37+0300

2025-05-24T18:37+0300

2025-05-24T18:37+0300

экономика

мвд

кредиты

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, в медиапространстве неточно интерпретировали ответ заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на форуме "Positive Hack Days 2025". "Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.

https://1prime.ru/20250523/mvd-857873231.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, кредиты