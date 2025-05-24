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МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты - 24.05.2025, ПРАЙМ
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МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты
МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты - 24.05.2025, ПРАЙМ
МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты
Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T18:37+0300
2025-05-24T18:37+0300
экономика
мвд
кредиты
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, в медиапространстве неточно интерпретировали ответ заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на форуме "Positive Hack Days 2025". "Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.
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мвд, кредиты
Экономика, МВД, кредиты
18:37 24.05.2025
 
МВД опровергло информацию о разработке "тотального запрета" на кредиты

МВД не разрабатывает поправки, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов

© Фото : МВД РФЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, в медиапространстве неточно интерпретировали ответ заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на форуме "Positive Hack Days 2025".
"Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.
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