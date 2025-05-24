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Вице-губернатора Кубани заключили под стражу - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Вице-губернатора Кубани заключили под стражу
Вице-губернатора Кубани заключили под стражу - 24.05.2025, ПРАЙМ
Вице-губернатора Кубани заключили под стражу
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, который обвиняется по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с использованием служебного... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T14:28+0300
2025-05-24T14:28+0300
краснодарский край
суд
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СОЧИ, 24 мая - ПРАЙМ. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, который обвиняется по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с использованием служебного положения в новых регионах, заключен под стражу, он согласился с предъявленными ему обвинением в суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края."Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нестеренко. Обвиняемый указал суду, что согласен с предъявленным обвинением и в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда", - отмечает ведомство.Чиновник обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.) на предыдущем месте работы. По данным следствия, занимая должность руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края", Нестеренко серьезно нарушил права и законные интересы государства, которые повлекли тяжкие последствия.Суд по ходатайству следственных органов избрал в отношении Нестеренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком в один месяц и 29 суток.Губернатор Вениамин Кондратьев предложил Нестеренко покинуть пост. На своей должности он отвечал за строительство в крае. Глава региона аргументировал это тем, что строительство свыше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.Ранее РИА Новости стало известно от источника, что Нестеренко был задержан в четверг сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Обыски прошли по месту работы и жительства чиновника. Ущерб от действий Нестеренко, по сведениям источника, оценивается в более чем 130 миллионов рублей. По данным источника в правоохранительных структурах, претензии к Нестеренко связаны с его деятельностью по предыдущему месту работы - в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.
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краснодарский край, суд
Краснодарский край, суд
14:28 24.05.2025
 
Вице-губернатора Кубани заключили под стражу

Вице-губернатора Кубани заключили под стражу по обвинению в должностном преступлении

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 24 мая - ПРАЙМ. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, который обвиняется по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с использованием служебного положения в новых регионах, заключен под стражу, он согласился с предъявленными ему обвинением в суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нестеренко. Обвиняемый указал суду, что согласен с предъявленным обвинением и в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда", - отмечает ведомство.
Чиновник обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.) на предыдущем месте работы. По данным следствия, занимая должность руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края", Нестеренко серьезно нарушил права и законные интересы государства, которые повлекли тяжкие последствия.
Суд по ходатайству следственных органов избрал в отношении Нестеренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком в один месяц и 29 суток.
Губернатор Вениамин Кондратьев предложил Нестеренко покинуть пост. На своей должности он отвечал за строительство в крае. Глава региона аргументировал это тем, что строительство свыше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
Ранее РИА Новости стало известно от источника, что Нестеренко был задержан в четверг сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Обыски прошли по месту работы и жительства чиновника. Ущерб от действий Нестеренко, по сведениям источника, оценивается в более чем 130 миллионов рублей. По данным источника в правоохранительных структурах, претензии к Нестеренко связаны с его деятельностью по предыдущему месту работы - в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.
 
Краснодарский крайсуд
 
 
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