https://1prime.ru/20250524/london-857883760.html
Россия запросила у Лондона разъяснения по регистрации иностранного влияния
Россия запросила у Лондона разъяснения по регистрации иностранного влияния - 24.05.2025, ПРАЙМ
Россия запросила у Лондона разъяснения по регистрации иностранного влияния
Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T08:31+0300
2025-05-24T08:31+0300
2025-05-24T08:31+0300
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ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы на свои вопросы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы. "В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры", - сказал Келин.
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, РФ
Россия запросила у Лондона разъяснения по регистрации иностранного влияния
Дипмиссия России запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иностранного влияния
ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы на свои вопросы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
"В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры", - сказал Келин.
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