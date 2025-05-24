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Маск заявил о планах погрузиться в работу своих компаний
Маск заявил о планах погрузиться в работу своих компаний - 24.05.2025, ПРАЙМ
Маск заявил о планах погрузиться в работу своих компаний
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T22:10+0300
2025-05-24T22:10+0300
2025-05-24T22:10+0300
экономика
илон маск
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети Х. В четверг пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в её работе. Сбой начался в районе 21.00 мск. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также о проблемах соединения с сервером. "Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - ред.) xAI и (компании - ред.) Tesla, а также на запуске на следующей неделе (космического корабля - ред.) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии", - написал Маск в соцсети Х, прокомментировав сообщения о сбое. По словам бизнесмена, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость "крупных операционных улучшений". Он также добавил, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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илон маск, x corp
Экономика, Илон Маск, X Corp
Маск заявил о планах погрузиться в работу своих компаний
Маск заявил о планах погрузиться в работу своих компаний на фоне сообщений о сбое в Х
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети Х.
В четверг пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в её работе. Сбой начался в районе 21.00 мск. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также о проблемах соединения с сервером.
"Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - ред.) xAI и (компании - ред.) Tesla, а также на запуске на следующей неделе (космического корабля - ред.) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии", - написал Маск в соцсети Х, прокомментировав сообщения о сбое.
По словам бизнесмена, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость "крупных операционных улучшений". Он также добавил, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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